US Open 2022, Andrey Rublev liquida in tre set Cameron Norrie e approda ai quarti di finale (Di lunedì 5 settembre 2022) La riscossa di Andrey Rublev. Il russo (n.11 del mondo) si è imposto contro il britannico Cameron Norrie (n.9 del ranking) negli ottavi di finale degli US Open 2022. Sul campo del Louis Armstrong Stadium, il nativo di Mosca ha espresso un tennis efficace e penetrante, scardinando il gioco difensivo di Norrie. Sullo score di 6-4 6-4 6-4, infatti, Rublev ha staccato il biglietto per i quarti, terza volta in carriera che si spinge a tanto in questo torneo, ricordando il 2017 e il 2020. Il russo, ora, resta in attesa di sapere quale sarà il suo prossimo avversario dalla sfida tra Rafael Nadal e Frances Tiafoe. Una partita, per la cronaca, che nell'ultima parte si è tenuta con il tetto chiuso per l'arrivo della pioggia a ...

