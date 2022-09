Ucraina e crisi del gas, a Praga 70mila in piazza contro la Nato (Di lunedì 5 settembre 2022) La Repubblica Ceca dovrà probabilmente fronteggiare un “caldo” autunno di forte malcontento. Nella manifestazione tenutasi a Praga sabato scorso, almeno 70mila persone (secondo i dati della polizia) hanno chiesto le dimissioni dell’attuale primo ministro Petr Fiala, accusandolo di sottomissione alla Ue. Al grido di “Prima la Repubblica Ceca” i dimostranti hanno protestato contro la Nato e le sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina, chiedendo lo stop alla fornitura di armi a Kyiv e una rinegoziazione delle forniture di gas russo. Oltre 70mila in piazza La manifestazione, come riportato da varie agenzie di stampa, ha avuto luogo nella centrale piazza Venceslao, storica sede di proteste nella capitale ceca, e sembra porre fine ad un ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 5 settembre 2022) La Repubblica Ceca dovrà probabilmente fronteggiare un “caldo” autunno di forte malcontento. Nella manifestazione tenutasi asabato scorso, almenopersone (secondo i dati della polizia) hanno chiesto le dimissioni dell’attuale primo ministro Petr Fiala, accusandolo di sottomissione alla Ue. Al grido di “Prima la Repubblica Ceca” i dimostranti hanno protestatolae le sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’, chiedendo lo stop alla fornitura di armi a Kyiv e una rinegoziazione delle forniture di gas russo. OltreinLa manifestazione, come riportato da varie agenzie di stampa, ha avuto luogo nella centraleVenceslao, storica sede di proteste nella capitale ceca, e sembra porre fine ad un ...

