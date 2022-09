Ucraina, Borrell: “Sosterremo Kiev nonostante ricatto Russia” (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Unione Europea continuerà a sostenere l’Ucraina con tutti i mezzi possibili e per tutto il tempo necessario, qualunque minaccia o “ricatto” la Russia possa indirizzare ai 27 Stati membri. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, nel corso di una conferenza stampa al termine dell’ottava sessione del consiglio di associazione Ue-Ucraina. “Il messaggio principale dell’incontro di oggi al mondo intero è che l’Ue continuerà a sostenere l’Ucraina, qualunque sia la minaccia, il ricatto che la Russia possa farci. Forniremo il nostro sostegno a livello politico, finanziario, umanitario e militare finché sarà necessario e come sarà necessario”, ha detto Borrell. L'articolo proviene ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – L’Unione Europea continuerà a sostenere l’con tutti i mezzi possibili e per tutto il tempo necessario, qualunque minaccia o “” lapossa indirizzare ai 27 Stati membri. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep, nel corso di una conferenza stampa al termine dell’ottava sessione del consiglio di associazione Ue-. “Il messaggio principale dell’incontro di oggi al mondo intero è che l’Ue continuerà a sostenere l’, qualunque sia la minaccia, ilche lapossa farci. Forniremo il nostro sostegno a livello politico, finanziario, umanitario e militare finché sarà necessario e come sarà necessario”, ha detto. L'articolo proviene ...

