UgoBaroni : RT @MariaGloriaDiM2: Sera?????#ScrivoDellEssere #Anima??MariaGloriaDM Vivo i miei sogni ad occhi aperti, l'immaginazione è un volo dell'anim… - _1nt3rm3rd4_ : @bergomifabio @Interistadoc10 Tra i tanti derby rubati ecco il tuffo dell'infame argentino con cui avete vinto in c… - mewmewtokyo : RT @MiniatiMeri: Tra un po' un tuffo ci vuole?? Stamattina pioveva adesso è bellissimo ?? - chiaracose : RT @micheleblyrics: e vedo te negli altri tra chi fa un tuffo dall'alto e chi aspetta davanti a un caffè - SportSicilia : Pelligra, un tuffo nel cuore di #Catania Il presidente rossazzurro in giro per la città tra tifosi festanti (video)… -

L'Eco di Bergamo

Gol ed emozioni ma nessun vincitoreSalernitana ed Empoli: all'Arechi finisce 2 - 2 con le reti ... In apertura di ripresa ancora Mazzocchi calcia di potenza ma manda alto dopo l'uscita indi ...... Grassi detta i tempi in mezzo al campo, Pjaca riesce spesso a muoversile linee, mettendo in ... Centoventi secondi e Mazzocchi va vicino alla doppietta: Vicario anticipa inDia, la palla ... Tuffo tra le viscere della terra nel gioiello della Val Cavallina La Salernitana soffre, rimonta ma alla fine è costretta al pari interno con un Empoli ancora a secco di vittorie ma con una sola sconfitta e dunque 4 punti in classifica. I campani invece salgono a qu ...Termina in parità la sfida tra Salernitana ed Empoli. Nicola, nonostante le tre gare in una settimana, cambia soltanto una pedina (Candreva per Bradaric); più turnover per i toscani che si affidano al ...