Ti mangio il cuore, recensione del film di Pippo Mezzapesa con Elodie presentato a Venezia 79 (Di lunedì 5 settembre 2022) La recensione di Ti mangio il cuore: la Puglia diventa un Far West selvaggio e sanguinoso nella pellicola diretta da Pippo Mezzapesa presentata a Venezia 79 La miccia dell'odio Puglia, 2004: il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un'antica faida tra due famiglie rivali, è un amore proibito: quello tra Andrea (Francesco Patanè), riluttante erede dei Malatesta, e Marilena (Elodie), bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto.

