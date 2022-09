Sono 6.610 i nuovi positivi al Covid, ancora 40 morti (Di lunedì 5 settembre 2022) Sono 6.610 i nuovi casi di positività al Covid - 19 registrati oggi in Italia secondo il bollettino ufficiale del ministero della Salute. Il numero dei morti cresce ancora, di 40 unità. Il tasso di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 5 settembre 2022)6.610 icasi dità al- 19 registrati oggi in Italia secondo il bollettino ufficiale del ministero della Salute. Il numero deicresce, di 40 unità. Il tasso di ...

claudeger55 : 6.610 casi -20,2% rispetto a lunedì sc. 40 decessi -20 decessi rispetto a lunedì sc. Intensive -5 (a quota 185). Ri… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 6.610 i nuovi contagi da Covid registrati, secondo i dati del ministero della… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 settembre: 6.610 nuovi casi, i morti sono 40 - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Sono 6.610 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, su un totale di… - RaiNews : Sono 6.610 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore contro i 13.197 di ieri, con un numero di tamponi comun… -