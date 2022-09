Solo uno sguardo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (Di lunedì 5 settembre 2022) Stasera, lunedì 5 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Solo uno sguardo, adattamento televisivo del libro “Identità al buio” di Harlan Coben che racconta la ricerca di una donna del marito misteriosamente scomparso, ricerca che porta a galla numerose verità del suo passato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. trama Nel primo episodio, Eva Beaufils conduce una vita tranquilla con suo marito Bastien e i loro due figli, Max e Salome. Bastien decide di portare a un concerto ai figli, e organizza di passare la notte in un campeggio lì vicino e il giorno dopo di visitare Rouen. Eva, però, a causa di un imprevisto decide di raggiungerli il giorno successivo. La notte seguente, Bastien parte con i bambini che abbandona in un hotel. Eva perde quindi ogni ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 settembre 2022) Stasera, lunedì 5 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladiuno, adattamento televisivo del libro “Identità al buio” di Harlan Coben che racconta la ricerca di una donna del marito misteriosamente scomparso, ricerca che porta a galla numerose verità del suo passato. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, Eva Beaufils conduce una vita tranquilla con suo marito Bastien e i loro due figli, Max e Salome. Bastien decide di portare a un concerto ai figli, e organizza di passare la notte in un campeggio lì vicino e il giorno dopo di visitare Rouen. Eva, però, a causa di un imprevisto decide di raggiungerli il giorno successivo. La notte seguente, Bastien parte con i bambini che abbandona in un hotel. Eva perde quindi ogni ...

