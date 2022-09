Putin: “Continueremo la cooperazione per la riduzione degli armamenti” (Di lunedì 5 settembre 2022) MOSCA – Il presidente Vladimir Putin (foto) ha assicurato che la Russia continuerà la cooperazione internazionale per la riduzione degli armamenti e nei settori dell’ambiente e della ricerca spaziale. E’ quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 settembre 2022) MOSCA – Il presidente Vladimir(foto) ha assicurato che la Russia continuerà lainternazionale per lae nei settori dell’ambiente e della ricerca spaziale. E’ quanto riferisce l’agenzia Ria Novosti. L'articolo L'Opinionista.

La Russia vieta la pubblicazione del quotidiano vincitore del Premio Nobel In Russia un tribunale annulla la licenza dell'edizione stampata della "Nóvaya Gazeta" per non aver espletato un procedimento ...