Problemi di salute per Sangiovanni: fitte allo stomaco e nausea ma stasera il concerto si farà (Di lunedì 5 settembre 2022) C’è stata molta delusione ieri a Cremona quando all’ultimo minuto Sangiovanni ha annunciato che non ci sarebbe stato il suo concerto. Il cantante ha spiegato che non poteva salire sul palco per Problemi di salute e oggi, ha voluto registrare un video per raccontare nel dettaglio quello che sta succedendo. L’ex vincitore di Amici ha spiegato a chi lo segue con affetto, fan che hanno subito perdonato la sua assenza ieri al concerto, che purtroppo, da oltre un anno e mezzo, soffre di un problema che non riesce a risolvere. Ha dei dolori molto forti allo stomaco, delle fitte che vanno e vengono, che a volte sono più forti, altre volte meno. E ha raccontato che ha fatto anche una cura, che sembrava andasse meglio ma che poi, questo malessere torna a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 settembre 2022) C’è stata molta delusione ieri a Cremona quando all’ultimo minutoha annunciato che non ci sarebbe stato il suo. Il cantante ha spiegato che non poteva salire sul palco perdie oggi, ha voluto registrare un video per raccontare nel dettaglio quello che sta succedendo. L’ex vincitore di Amici ha spiegato a chi lo segue con affetto, fan che hanno subito perdonato la sua assenza ieri al, che purtroppo, da oltre un anno e mezzo, soffre di un problema che non riesce a risolvere. Ha dei dolori molto forti, delleche vanno e vengono, che a volte sono più forti, altre volte meno. E ha raccontato che ha fatto anche una cura, che sembrava andasse meglio ma che poi, questo malessere torna a ...

