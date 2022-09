Per la prima volta il cantante mostra le mani senza bende. E la gioia è incontenibile (Di lunedì 5 settembre 2022) È ancora gonfia e porta chiaramente i segni delle ustioni, ma a un anno e mezzo dall’incidente per la prima volta Gianni Morandi ha finalmente potuto togliere i bendaggi alla mano destra. E ha festeggiato l’avvenimento con un post social: «Voglia di urlare!!!», ha scritto. Pubblicando una fotografia nella quale lo si vede esultare dalla felicità mentre mostra le due mani a confronto. Gianni Morandi bendato dopo le ustioni a braccia e gambe: «Sono molto fortunato» ... Leggi su iodonna (Di lunedì 5 settembre 2022) È ancora gonfia e porta chiaramente i segni delle ustioni, ma a un anno e mezzo dall’incidente per laGianni Morandi ha finalmente potuto togliere i bendaggi alla mano destra. E ha festeggiato l’avvenimento con un post social: «Voglia di urlare!!!», ha scritto. Pubblicando una fotografia nella quale lo si vede esultare dalla felicità mentrele duea confronto. Gianni Morandi bendato dopo le ustioni a braccia e gambe: «Sono molto fortunato» ...

