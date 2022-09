Operazione Kherson. Gli ucraini avanzano, i russi costretti a congelare il referendum (Di lunedì 5 settembre 2022) La regione è cruciale per le sorti del conflitto nell'Ucraina meridionale. L’obiettivo delle forze di Kyiv è bloccare i rifornimenti russi e creare un cuneo tra due gruppi, quelli a Sud-Ovest, all’interno e intorno alla città, e quelli a Nord-Est, situati più a monte, per ingabbiare questi ultimi Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 settembre 2022) La regione è cruciale per le sorti del conflitto nell'Ucraina meridionale. L’obiettivo delle forze di Kyiv è bloccare i rifornimentie creare un cuneo tra due gruppi, quelli a Sud-Ovest, all’interno e intorno alla città, e quelli a Nord-Est, situati più a monte, per ingabbiare questi ultimi

