Musso è protagonista in avvio | Lookman domina il secondo tempo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 settembre 2022)7 : Reattivo quando le lancette manco avevano varcato i sessanta secondi a rimediare a Toloi, si ripete su Sensi da fuori. Rimedia al dolce far niente delle precedenti gare diventandopure con i tempi delle uscite (32’ su Rovella). Hateboer 6 : Tiene la posizione per garantire copertura nella difesa a quattro. Pochi rischi e pochi affondi, prestazione di garanzia. Toloi 6,5 : Si fa mettere in croce un paio di volte in, poi prende le misure da centrale anche arrembante. Va vicino al gol, testa spalla sul calcio d’angolo a fine primo. Demiral 7 : Chiude sempre con sicurezza, non disdegna incursioni in area avversaria specie quando capitano calci d’angolo. Zappacosta 5,5 : Trenino da pendolare con troppe fermate in stazioni intermedie. Non arriva mai sul fondo, intensità che manca inducono ...