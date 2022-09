Milan, senza Romagnoli e Kessie costo rosa in calo a 128 mln (Di lunedì 5 settembre 2022) Cala il costo della rosa per il Milan nella stagione 2022/23. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club rossonero dopo la chiusura del mercato estivo ha fatto registrare complessivamente un -22 milioni di euro rispetto all’inizio della stagione 2021/22. Un trend che prosegue quello del club rossonero, dato che già dopo il mercato L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 settembre 2022) Cala ildellaper ilnella stagione 2022/23. Il peso a bilancio dei calciatori tesserati dal club rossonero dopo la chiusura del mercato estivo ha fatto registrare complessivamente un -22 milioni di euro rispetto all’inizio della stagione 2021/22. Un trend che prosegue quello del club rossonero, dato che già dopo il mercato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

