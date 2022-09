Milan, Gazzetta: “Leao fa la voce grossa” (Di lunedì 5 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la squadra Milan può davvero contare su Leao che ha preso le redini della squadra. ” L’onnipotenza di Rafa Leao durante il derby apre le porte su un altro mondo: l’Europa. Rafa ha vissuto una domenica da sindaco virtuale di Milano – quando domini il derby, hai la città nel comodino – ma domani sarà già chiamato ad attraversare una nuova frontiera: Salisburgo-Milan è più delicata di quanto sembri e soprattutto è Champions League, è Europa, è calcio internazionale. Leao in Italia ha già dimostrato di essere uno dei primi della pista ma a livello internazionale no. In Champions ha cominciato nella scorsa stagione – prima, al massimo qualche giovedì di Europa League – e con la nazionale è stato ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 5 settembre 2022)- Come riporta lala squadrapuò davvero contare suche ha preso le redini della squadra. ” L’onnipotenza di Rafadurante il derby apre le porte su un altro mondo: l’Europa. Rafa ha vissuto una domenica da sindaco virtuale dio – quando domini il derby, hai la città nel comodino – ma domani sarà già chiamato ad attraversare una nuova frontiera: Salisburgo-è più delicata di quanto sembri e soprattutto è Champions League, è Europa, è calcio internazionale.in Italia ha già dimostrato di essere uno dei primi della pista ma a livello internazionale no. In Champions ha cominciato nella scorsa stagione – prima, al massimo qualche giovedì di Europa League – e con la nazionale è stato ...

