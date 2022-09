Maxi Yacht Rolex Cup a Porto Cervo, al via la regata con 50 imbarcazioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Con lo skipper briefing ed il Welcome cocktail di rito sulla terrazza dello Yacht Club Costa Smeralda, ha ufficialmente inizio la 32ma edizione della Maxi Yacht Rolex Cup: l’evento è organizzato dallo YCCS in collaborazione con l’IMA (International Maxi Association) e con il supPorto dello storico Title sponsor Rolex. Tasso tecnico elevato alla Maxi Yacht Rolex Cup Le barche sono attese ai blocchi di partenza per le 12 di oggi, lunedì 5 settembre. La sua conclusione è prevista per sabato 10, con la premiazione che si terrà in Piazza Azzurra, a Porto Cervo. Tanta attesa intorno alla flotta di Maxi Yacht di 50 imbarcazioni, la cui ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 5 settembre 2022) Con lo skipper briefing ed il Welcome cocktail di rito sulla terrazza delloClub Costa Smeralda, ha ufficialmente inizio la 32ma edizione dellaCup: l’evento è organizzato dallo YCCS in collaborazione con l’IMA (InternationalAssociation) e con il supdello storico Title sponsor. Tasso tecnico elevato allaCup Le barche sono attese ai blocchi di partenza per le 12 di oggi, lunedì 5 settembre. La sua conclusione è prevista per sabato 10, con la premiazione che si terrà in Piazza Azzurra, a. Tanta attesa intorno alla flotta didi 50, la cui ...

