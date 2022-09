Lorella Boccia | in versione casalinga con il top cortissimo | Che fisico

Leggi su chemusica

(Di lunedì 5 settembre 2022) Le immagini dihanno subito fatto il giro del web: avete visto il top che ha indossato per le faccende domestiche? Guardate chepazzesco. L’ex star di Amici non smette mai di avere tutti gli occhi puntati su di sé. Questa volta l’attenzione è rivolta al look che la giovane ha sfoggiato, L'articolo, incon il topChechemusica.it.