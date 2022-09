La Procura Federale apre un fascicolo sulle dichiarazioni di Sarri contro gli arbitri (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato anche sorprese per le zone alte della classifica. Il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a riscattarsi, il club azzurro ha conquistato tre punti importantissimi sul difficile campo della Lazio, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2. Vantaggio immediato della squadra di Maurizio Sarri con Zaccagni, poi gli ospiti ribaltano tutto con i nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia. La partita ha fatto molto discutere anche per gli episodi arbitrali, in particolar modo il tecnico Sarri non ha gradito la direzione di gara. “C’è poco da commentare, c’era un fallo anche sul gol dell’1-1, perché Kim ha preso posizione spingendo Luis Alberto. Questo nell’era del Var non è accettabile. O sono scarsi oppure c’è l’opzione B, che sarebbe più grave. Ha anche trovato il modo di ammonire tutti i nostri giocatori. ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 5 settembre 2022) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato anche sorprese per le zone alte della classifica. Il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a riscattarsi, il club azzurro ha conquistato tre punti importantissimi sul difficile campo della Lazio, la gara si è conclusa sul risultato di 1-2. Vantaggio immediato della squadra di Mauriziocon Zaccagni, poi gli ospiti ribaltano tutto con i nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia. La partita ha fatto molto discutere anche per gli episodi arbitrali, in particolar modo il tecniconon ha gradito la direzione di gara. “C’è poco da commentare, c’era un fallo anche sul gol dell’1-1, perché Kim ha preso posizione spingendo Luis Alberto. Questo nell’era del Var non è accettabile. O sono scarsi oppure c’è l’opzione B, che sarebbe più grave. Ha anche trovato il modo di ammonire tutti i nostri giocatori. ...

