La denuncia di una coppia gay: "Ci stavamo baciando e una signora ha chiamato la polizia" (Di lunedì 5 settembre 2022) Avrebbe telefonato alla polizia per denunciare due ragazzi che si stavano baciando per strada sotto alla sua finestra. Il surreale episodio è accaduto in una via di Milano lo scorso 3 settembre ed è documentato (in parte) da un...

