La centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata scollegata dalla rete elettrica ucraina (Di lunedì 5 settembre 2022) Le azioni militari nella zona continuano nonostante la presenza degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Un bombardamento avrebbe distrutto l'ultima linea di trasmissione funzionante

