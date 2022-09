Kean torna sul mercato: dalla Spagna l’offerta che non si può rifiutare (Di lunedì 5 settembre 2022) Moise Kean è rimasto alla Juve e ora vorrà fare di tutto per poter tenere il suo ruolo all’interno della rosa di Allegri ma non sarà facile. La situazione in casa Juventus è cambiata in maniera molto importante al termine di questo ricchissimo calciomercato, con Moise Kean che alla fine è riuscito a rimanere e ha dimostrato anche in estate di poter essere migliorato, per questo motivo sono molte le squadre straniere che stanno cercando di acquistarlo. LaPresseNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la Juventus avrà come unico obiettivo della stagione quello di poter tornare finalmente ad alzare al cielo lo Scudetto, un traguardo che manca dal 2020 e che nel mezzo ha portato solamente a due quarti posti. Per questo motivo finalmente la società ha capito che la colpa non poteva essere sempre solo dei vari ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 settembre 2022) Moiseè rimasto alla Juve e ora vorrà fare di tutto per poter tenere il suo ruolo all’interno della rosa di Allegri ma non sarà facile. La situazione in casa Juventus è cambiata in maniera molto importante al termine di questo ricchissimo calcio, con Moiseche alla fine è riuscito a rimanere e ha dimostrato anche in estate di poter essere migliorato, per questo motivo sono molte le squadre straniere che stanno cercando di acquistarlo. LaPresseNon ci sono assolutamente dubbi sul fatto che la Juventus avrà come unico obiettivo della stagione quello di poterre finalmente ad alzare al cielo lo Scudetto, un traguardo che manca dal 2020 e che nel mezzo ha portato solamente a due quarti posti. Per questo motivo finalmente la società ha capito che la colpa non poteva essere sempre solo dei vari ...

zazoomblog : Kean torna sul mercato: dalla Spagna l’offerta che non si può rifiutare - #torna #mercato: #dalla #Spagna - riccardo041199 : @Bresingar_ Ottimo mercato, da 7 o 7,5. Per me il problema maggiore rimane sugli esterni alti, soprattutto perché C… - alessandro06150 : L’anno prossimo 100 su 100 arriva Zaniolo e piazzano un centrale e un terzino sinistro buoni. Rabiot non rinnova, M… - MarcelloChirico : @Marconepope71 mancano un terzino sinistro, un altro centrocampista di livello e 2 punte (Chiesa nn si sa quando to… - matteo_saverio : A parte Cambiaso che è andato in prestito.. e ci vogkiamo fare una stagione con TheSci e il cugino di ASandro, i 6… -