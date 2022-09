Kabul | attacco suicida davanti all’ambasciata russa | almeno 25 morti

marielSiviglia : Sostenitori del nazista cocainomane di Kiev esultano per l'attacco terroristico contro la ambasciata russa a Kabul. - Idl3 : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Un attacco suicida ha colpito l'Ambasciata russa a #Kabul, i morti sono almeno 25, tra cui due funzionari dell… - Alessio30109964 : 1>2 Il Ministero degli Esteri russo ha confermato che 2 dipendenti dell'ambasciata russa sono morti in un attacco… - AntonioRecchiu2 : RT @NessunLuogo24: #BREAKING Un attacco suicida ha colpito l'Ambasciata russa a #Kabul, i morti sono almeno 25, tra cui due funzionari dell… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Kabul, attacco suicida davanti all'ambasciata russa. 'Diverse vittime' -

...Una potente esplosione provocata da un kamikaze è avvenuta nei pressi dell'ambasciata russa a. "Due nostri colleghi sono morti nell'alla nostra ambasciata - ha fatto sapere il ministero ...... nelle immediate vicinanze dell'ingresso del dipartimento consolare dell'ambasciata russa a, un militante sconosciuto ha fatto detonare un ordigno esplosivo . A seguito dell'sono ...Un attentato kamikaze è avvenuto stamattina davanti all'ambasciata russa di Kabul in Afghanistan nel momento in cui un diplomatico russo è uscito per annunciare i nomi dei richiedenti il visto russo.Un attentato suicida stamattina ha colpito l’ambasciata russa di Kabul. Secondo il Cremlino, hanno perso la vita nell’attacco due addetti dell’ambasciata. Il portavoce della presidenza russa, Dmitri P ...