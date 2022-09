Juventus, che impatto di Milik: sostanza e qualità (Di lunedì 5 settembre 2022) Arkadiusz Milik è tornato in Italia e sembra non sia passato neanche un giorno. Arrivato alla Juventus, vittima del suo ultimo gol in maglia Napoli, nell’ultima settimana di mercato, Milik ha dimostrato subito di avere un impatto importante nell’economia di gioco della squadra. Autore di una rete contro lo Spezia, ha segnato anche nel duro pareggio contro la Fiorentina. Giocando tutta la gara al posto di Vlahovic, signor ex di turno preservato per la Champions, è riuscito a mettere la sua firma sulla partita. Evitando posizioni ancor più scomode alla Juve e ad Allegri. Decisivo nella gara contro la Fiorentina, nonostante una Juve molto sottotono. Milik si sta dimostrando importantissimo per il suo impatto nei bianconeri con 2 reti in appena 108 minuti giocati.impatto ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 5 settembre 2022) Arkadiuszè tornato in Italia e sembra non sia passato neanche un giorno. Arrivato alla, vittima del suo ultimo gol in maglia Napoli, nell’ultima settimana di mercato,ha dimostrato subito di avere unimportante nell’economia di gioco della squadra. Autore di una rete contro lo Spezia, ha segnato anche nel duro pareggio contro la Fiorentina. Giocando tutta la gara al posto di Vlahovic, signor ex di turno preservato per la Champions, è riuscito a mettere la sua firma sulla partita. Evitando posizioni ancor più scomode alla Juve e ad Allegri. Decisivo nella gara contro la Fiorentina, nonostante una Juve molto sottotono.si sta dimostrando importantissimo per il suonei bianconeri con 2 reti in appena 108 minuti giocati....

