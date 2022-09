Juventus, buone notizie dall’infermeria: il giocatore torna ad allenarsi in campo (Di lunedì 5 settembre 2022) Il centrocampista della Juventus Paul Pogba, alle prese con un infortunio al ginocchio ormai da settimane, è tornato ad allenarsi in campo alla Continassa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM C’è grande attesa per la sfida di Champions League che metterà di fronte Juventus e Paris Saint-Germain. Il big match è in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 5 settembre 2022) Il centrocampista dellaPaul Pogba, alle prese con un infortunio al ginocchio ormai da settimane, èto adinalla Continassa. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM C’è grande attesa per la sfida di Champions League che metterà di frontee Paris Saint-Germain. Il big match è in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

