Inizio anno scolastico oggi la campanella in alcune regioni (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma - La scuola riparte, anche se in tempi scaglionati. I primi a tornare in classe sono i ragazzi dell'Alto Adige: per loro la campanella di Inizio lezioni suonerà lunedì 5 settembre. Gli ultimi, invece, saranno quelli della Sicilia e della Valle d'Aosta il 19 settembre. Il calendario dell'anno scolastico 2022-2023 - che si apre nel segno della normalità, archiviando la dad e le mascherine, tranne che per i più fragili - è stilato dalle regioni: il 12 settembre toccherà agli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre alla Campania mentre il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Quindi, sarà la volta di Lazio, Emilia Romagna e Toscana il 15 settembre. Gli ultimi a rientrare in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 5 settembre 2022) Roma - La scuola riparte, anche se in tempi scaglionati. I primi a tornare in classe sono i ragazzi dell'Alto Adige: per loro ladilezioni suonerà lunedì 5 settembre. Gli ultimi, invece, sarquelli della Sicilia e della Valle d'Aosta il 19 settembre. Il calendario dell'2022-2023 - che si apre nel segno della normalità, archiviando la dad e le mascherine, tranne che per i più fragili - è stilato dalle: il 12 settembre toccherà agli studenti di Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Piemonte, Veneto e Lombardia. Il 13 settembre alla Campania mentre il 14 settembre a Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Sardegna, Umbria e Molise. Quindi, sarà la volta di Lazio, Emilia Romagna e Toscana il 15 settembre. Gli ultimi a rientrare in ...

FiorellaMannoia : Intanto oggi hanno ammazzato un'altra donna, madre di due figli, e lui si impicca. Il copione è sempre lo stesso: n… - matteosalvinimi : Ministro, prima di commentare sarebbe utile leggere. Noi proponiamo, come in Francia, di permettere a tutti l’acces… - insopportabile : In Sardegna il primo settembre è Cabudanni, il capodanno che segnava l’inizio dell’anno agro pastorale. Per noi con… - NtZntzn : RT @Vittorio1Elle: Per chi non lo sapesse..... Inizio anno scolastico nessuna tassa d'iscrizione,libri e attrezzatura gratis,mensa per tutt… - boker_or : @aledavenia @Corriere Grazie Prof! Tornare a rileggerti aiuta a rigenerare la quotidianità: dall'ultimo banco si pu… -