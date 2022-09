"Il battutista...": Capello smonta Allegri con una frase, è caos-Juve (Di lunedì 5 settembre 2022) Miglior difesa del campionato (appena due gol subiti), ma un gioco che non decolla e il terzo pari in cinque partite di campionato. La Juventus di Max Allegri si ferma anche a Firenze, come aveva fatto contro la Samp di Marco Giampaolo e la Roma di José Mourinho. Per il tecnico toscano l'ennesima pioggia di critiche: se Antonio Cassano e Lele Adani lo fanno praticamente a ogni appuntamento della Bobo TV, a unirsi al coro ora è Fabio Capello. L'ex allenatore di Milan e della stessa Juventus ha spesso difeso in passato l'operato di Allegri, ma domenica sera dagli studi di ‘Sky Calcio Club' non è stato tenero nel commentare la prova della squadra a Firenze e in particolare le dichiarazioni post-partita di Allegri. Capello: “La Juve va a momenti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Miglior difesa del campionato (appena due gol subiti), ma un gioco che non decolla e il terzo pari in cinque partite di campionato. Lantus di Maxsi ferma anche a Firenze, come aveva fatto contro la Samp di Marco Giampaolo e la Roma di José Mourinho. Per il tecnico toscano l'ennesima pioggia di critiche: se Antonio Cassano e Lele Adani lo fanno praticamente a ogni appuntamento della Bobo TV, a unirsi al coro ora è Fabio. L'ex allenatore di Milan e della stessantus ha spesso difeso in passato l'operato di, ma domenica sera dagli studi di ‘Sky Calcio Club' non è stato tenero nel commentare la prova della squadra a Firenze e in particolare le dichiarazioni post-partita di: “Lava a momenti, ...

