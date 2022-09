Gazzetta – Meret cambia il rinnovo: la nuova idea del Napoli (Di lunedì 5 settembre 2022) Il Napoli punta al rinnovo di Alex Meret ma cambiano le modalità rispetto al passato. Secondo Gazzetta dello Sport la dirigenza azzurra sta pensando di rimodulare l’accordo con il portiere ex Spal che ha il contratto in scadenza nel 2023. Fino ad ora Meret ha vissuto un’estate travagliata al centro di mille voci di mercato, con la concreta possibilità di andare allo Spezia, che non è diventata realtà solo perché il Napoli non ha avuto la possibilità di prendere uno tra Navas e Kepa. rinnovo Meret: due anni di contratto Ora la situazione è cambiata, inevitabilmente è Meret il portiere titolare del Napoli. Spalletti ne ha parlato anche dopo Lazio-Napoli, ha difeso il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 5 settembre 2022) Ilpunta aldi Alexmano le modalità rispetto al passato. Secondodello Sport la dirigenza azzurra sta pensando di rimodulare l’accordo con il portiere ex Spal che ha il contratto in scadenza nel 2023. Fino ad oraha vissuto un’estate travagliata al centro di mille voci di mercato, con la concreta possibilità di andare allo Spezia, che non è diventata realtà solo perché ilnon ha avuto la possibilità di prendere uno tra Navas e Kepa.: due anni di contratto Ora la situazione èta, inevitabilmente èil portiere titolare del. Spalletti ne ha parlato anche dopo Lazio-, ha difeso il ...

napolipiucom : Gazzetta - Meret cambia il rinnovo: la nuova idea del Napoli #Alexmeret #CalcioNapoli #napoli #ForzaNapoliSempre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, possibile rinnovo di 2 anni per Alex Meret: ADL ha un bonus da usare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, possibile rinnovo di 2 anni per Alex Meret: ADL ha un bonus da usare - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, possibile rinnovo di 2 anni per Alex Meret: ADL ha un bonus da usare - apetrazzuolo : GAZZETTA - Napoli, possibile rinnovo di 2 anni per Alex Meret: ADL ha un bonus da usare -