F1, Toto Wolff contro l’azione di Tsunoda: “Fosse stato in palio il titolo mondiale, avremmo chiesto un’indagine” (Di lunedì 5 settembre 2022) Considerazioni e allusioni. I motori si sono spenti a Zandvoort, sede del GP d’Olanda di F1. Il 15° round del mondiale 2022 ha permesso a Max Verstappen di portare a dieci il computo delle vittorie stagionali, rafforzando ulteriormente la propria leadership in campionato. Tuttavia, sul come questo successo sia maturato c’è da discutere. Il riferimento è rispetto al comportamento tenuto dal pilota dell’AlphaTauri, Yuki Tsunoda, ritiratosi per un problema al differenziale. Uno stop concretizzatosi in un momento particolarmente concitato della corsa e tale da provocare il il regime di Virtual Safety Car. Una dinamica che, nei fatti, ha sorriso a Verstappen che in quel momento si trovava in una condizione di difficoltà rispetto a Mercedes. Ecco che, secondo alcuni addetti ai lavori, il comportamento di Tsunoda è stato un ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 settembre 2022) Considerazioni e allusioni. I motori si sono spenti a Zandvoort, sede del GP d’Olanda di F1. Il 15° round del2022 ha permesso a Max Verstappen di portare a dieci il computo delle vittorie stagionali, rafforzando ulteriormente la propria leadership in campionato. Tuttavia, sul come questo successo sia maturato c’è da discutere. Il riferimento è rispetto al comportamento tenuto dal pilota dell’AlphaTauri, Yuki, ritiratosi per un problema al differenziale. Uno stop concretizzatosi in un momento particolarmente concitato della corsa e tale da provocare il il regime di Virtual Safety Car. Una dinamica che, nei fatti, ha sorriso a Verstappen che in quel momento si trovava in una condizione di difficoltà rispetto a Mercedes. Ecco che, secondo alcuni addetti ai lavori, il comportamento diun ...

ppegiuse96 : Ho letto che Wolff in caso di gara decisiva, avrebbe denunciato la mossa di Tsunoda. Eh no caro Toto, gli illeciti… - Polianthea1 : io con toto wolff dopo ieri - Nick_cannonier : @nicolensey Vedi nel 2019. Il motore Ferrari è stato dichiarato illegale quando non era vero ma era solo un pianto… - stevee_rogerss : @_toniight_ non lo so anche toto wolff ha fatto una cazzata, ieri era il giorno delle cazzate. l'unica gioia sinner… - CarloCarpio87 : @F1Daviderusso mentre Toto Wolff ha detto chiaramente 'abbiamo sbagliato' con Hamilton ( e sec me l'errore era visi… -

Lo strano ritiro di Tsunoda a Zandvoort favorisce Verstappen, sospetti in F1: Era da indagine Sport Fanpage La scuderia italiana ha pubblicato sui propri social un duro comunicato stampa, difendendo il suo pilota. Il pilota giapponese in forza all'Alpha Tauri è finito nella polemica dopo il ritiro nel Gran Premio d' Olanda. L'accusa principale è arrivata dal team principal della Mercedes, Toto Wolff: "Se ci fos ... F1, arriva il comunicato dell'Alpha Tauri dopo le polemiche sul caso Tsunoda Tsunoda viene difeso da un comunicato Il pilota giapponese in forza all'Alpha Tauri è finito nella polemica dopo il ritiro nel Gran Premio d'Olanda. L'accusa principale è arrivata dal team principal ... Il pilota giapponese in forza all'Alpha Tauri è finito nella polemica dopo il ritiro nel Gran Premio d' Olanda. L'accusa principale è arrivata dal team principal della Mercedes, Toto Wolff: "Se ci fos ...Tsunoda viene difeso da un comunicato Il pilota giapponese in forza all'Alpha Tauri è finito nella polemica dopo il ritiro nel Gran Premio d'Olanda. L'accusa principale è arrivata dal team principal ...