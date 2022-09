Covid | continuano a diminuire i casi nel Lazio | oggi 776 nuovi positivi

(Di lunedì 5 settembre 2022) È sempre alta l’attenzione suida19 enelsu un totale di 10.531 tamponi si registrano 776(405 in meno rispetto alla giornata di ieri), 7 decessi, 494 ricoveri, 38 terapie intensive occupate, mentre 4.234 sono i guariti. Lo ha reso noto l’assessore D’Amato, che ha spiegato come il rapporto trae tamponi sia al 7,3%. Ia Roma città, invece, sono a quota 476. Il bollettino dinelAsl (Distretto)Decessi Asl Roma 1 158 1 Asl Roma 2 197 2 Asl Roma 3 121 1 Asl Roma 4 43 0 Asl Roma 5 70 0 Asl Roma 6 65 2 Latina 69 0 Rieti 23 0 Viterbo 11 1 Frosinone 19 0 Come fare la quarta dose Intanto ...

Covid: i contagi continuano a calare È sempre alta l'attenzione sui casi da Covid 19 e oggi nel Lazio su un totale di 10.531 tamponi si registrano 776 nuovi positivi (405 in meno rispetto alla giornata di ieri), 7 decessi, 494 ricoveri, ...RIETI - Covid: all'esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi soggetti positivi al test: Rieti (12) - Borgorose (1) – Cantalupo in Sabina (1) - ...