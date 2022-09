Corsera: per Maignan non ci sono tiri imparabili, per Handanovic sì (8 gol su 19 tiri) (Di lunedì 5 settembre 2022) Il momento difficile dell’Inter che in cinque giornate ha già perso due partite: contro la Lazio e il derby. Il Corriere della sera si concentra sulla questione portiere, Handanovic è parso in difficoltà contro il Milan. Nervosa, insicura, anche presuntuosa, capace di reagire solo quando la partita sembra compromessa: anche in quel momento cruciale del derby di sabato l’Inter ha capito che a fare la differenza con il Milan, tra le altre cose, c’è il portiere: per Maignan non ci sono tiri imparabili, per Handanovic evidentemente sì, dato che su 19 tiri ha subito fin qui 8 gol, un quarto di tutti quelli presi dall’Inter nello scorso campionato (32). Se la media di reti subite da una squadra che ha tenuto la porta immacolata solo contro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 settembre 2022) Il momento difficile dell’Inter che in cinque giornate ha già perso due partite: contro la Lazio e il derby. Il Corriere della sera si concentra sulla questione portiere,è parso in difficoltà contro il Milan. Nervosa, insicura, anche presuntuosa, capace di reagire solo quando la partita sembra compromessa: anche in quel momento cruciale del derby di sabato l’Inter ha capito che a fare la differenza con il Milan, tra le altre cose, c’è il portiere: pernon ci, perevidentemente sì, dato che su 19ha subito fin qui 8 gol, un quarto di tutti quelli presi dall’Inter nello scorso campionato (32). Se la media di reti subite da una squadra che ha tenuto la porta immacolata solo contro ...

