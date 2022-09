Calcio: Inter, 'siamo fratelli del mondo dal 1908, no alle discriminazioni' (Di lunedì 5 settembre 2022) Milano, 5 set. - (Adnkronos) - "siamo fratelli del mondo dal 1908. È un impegno che ci siamo presi da sempre. È nella nostra storia, è la nostra indole. No alle discriminazioni". Così l'Inter su Twitter dopo il caso dei cori antisemiti da parte di alcuni tifosi della Curva Nord durante il derby della Madonnina di sabato scorso. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Milano, 5 set. - (Adnkronos) - "deldal. È un impegno che cipresi da sempre. È nella nostra storia, è la nostra indole. No". Così l'su Twitter dopo il caso dei cori antisemiti da parte di alcuni tifosi della Curva Nord durante il derby della Madonnina di sabato scorso.

