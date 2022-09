Botte e violenze dal fidanzato 17enne: “Rimasta incinta due volte, costretta ad avere rapporti per strada. Non mi faceva andare a scuola” (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il mio ragazzo mi ha picchiata, ha provato a strozzarmi mettendomi le mani al collo, mi ha dato dei morsi in faccia“. È parte della denuncia di una 14enne romana ai danni del suo fidanzato, un 17enne. Inoltre, si legge su Repubblica Roma che riporta la vicenda, ha perseguitato la ragazza e ha insistito per non farla abortire dopo una prima gravidanza. La vittima ha riferito di essere Rimasta incinta due volte a seguito delle violenze. Negli atti si legge: “Parla (la ragazza, ndr) dell’aborto ai primi di luglio all’ospedale… dice che lui l’ha costretta ad avere rapporti che avvenivano anche per strada” oppure “sotto il Tevere, facendola “stare zitta con la mano nella bocca per impedirle di urlare”. Il pm Carlo Morra ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) “Il mio ragazzo mi ha picchiata, ha provato a strozzarmi mettendomi le mani al collo, mi ha dato dei morsi in faccia“. È parte della denuncia di una 14enne romana ai danni del suo, un. Inoltre, si legge su Repubblica Roma che riporta la vicenda, ha perseguitato la ragazza e ha insistito per non farla abortire dopo una prima gravidanza. La vittima ha riferito di essereduea seguito delle. Negli atti si legge: “Parla (la ragazza, ndr) dell’aborto ai primi di luglio all’ospedale… dice che lui l’haadche avvenivano anche per” oppure “sotto il Tevere, facendola “stare zitta con la mano nella bocca per impedirle di urlare”. Il pm Carlo Morra ha ...

fattoquotidiano : Botte e violenze dal fidanzato 17enne: “Rimasta incinta due volte, costretta ad avere rapporti per strada. Non mi f… - Balu875651831 : RT @SimonaMaya70: @IoNavigo @Annacameback Quindi se il figlio ha ricevuto solo schiaffi e botte dovrebbe ridare quello che ha ricevuto dal… - semprevane : @marioadinolfi Perché sei così merda e frustrato? Sai quanti bambini cresciuti a botte e violenze da madri che non… - SimonaMaya70 : @IoNavigo @Annacameback Quindi se il figlio ha ricevuto solo schiaffi e botte dovrebbe ridare quello che ha ricevut… - Tremar61 : @MilkoSichinolfi Mirko alla fine il problema non è lei, ma queli che si abbeverano alle sue fonti. Violenti, omofob… -