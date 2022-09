Bonucci | «La partita importante è domani | poi il passaggio del turno ce lo giocheremo col Benfica»

(Di lunedì 5 settembre 2022) Accanto all’allenatore, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di Champions con il Psg, in conferenza stampa, era presente anche il difensore della Juventus, Leonardo. “sarà, sarà bella. Sarà complicata e poi sorrido… Tutti noi conosciamo il mister (si riferisce al “più”, ndr): sono parole frutto del mollare la tensione per la. E’ una gara che si prepara da sola. La, sul lungo tempo ildelce locol. Giocare qui con questi campioni è bello”. Che ne pensi di Mbappé? “E’ stratosferico, ha tutto, come dimostrato, per diventare il migliore al mondo. ...

romeoagresti : #Bonucci: “In questi giorni abbiamo preparato la partita come una partita importante, che si prepara e gioca da sol… - ZonaBianconeri : RT @sportface2016: #Juventus, #Bonucci: “Domani partita bella e complicata, pronti a battagliare con il PSG” - sportli26181512 : Psg-Juve, #Bonucci: 'Nelle notti di Champions questa squadra si trasforma': 'Mi fa sorridere la polemica creata dal… - PiccoliGiorgia : RT @Fede_Spera86: Szczesny Chiesa Pogba Di Maria indisponibili. Danilo che stringe i denti. Locatelli e Cuadrado fuori fase. Bonucci al rie… - sportface2016 : #Juventus, #Bonucci: “Domani partita bella e complicata, pronti a battagliare con il PSG” -

... presenta la sfida al Psg di domani in conferenza stampa Leonardo, difensore della Juventus, presenta la sfida al Psg di domani in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni: QUALESI ...Alla vigilia della primadella fase a gironi di Champions League, il capitano della Juventus Leonardoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il Paris Saint - ...Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, ha espresso in conferenza stampa le sue sensazioni prima del match di Champions League contro il PSG. Il calciatore bianconero ha esordito, dichiarando: ...Così il capitano bianconero: "Mi fa sorridere la polemica creata dalle parole di Allegri. È questa la partita importante, ma alla lunga ci giocheremo la qualificazione con il Benfica" ...