(Di lunedì 5 settembre 2022) (Adnkronos) – Non manca la ‘storiella’,di Silviooggi ospite di5 su Canale. Sollecitato dall’intervistatore, il leader di Forza Italia – tra temi seri come flat tax e crisi energetica – non si fa pregare. “Allora – dice – l’altra sera mi hanno portato a cena, mi hanno messo vicino una, abbiamo parlato, siamo scesi sul piano personale, e lei mi ha chiesto quante donne ho avuto nella vita, io, dopo un po’ le ho fatto la stessa domanda, lei si è messa a contare: ‘uno, due, tre, quattro…’, ‘nemmeno tanti,come sei’, ho detto subito e lei mi ha risposto: ‘Sì, devo confessarlo, è stata una settimana piuttosto tranquilla…'”. Risate in studio, poi si torna alle elezioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

News24Italy : #Berlusconi, la 'bella ragazza' e l'aneddoto a Mattino Cinque - News24_it : Berlusconi, la 'bella ragazza' e l'aneddoto a Mattino Cinque - EugenioBerto70 : Berlusconi, la 'bella ragazza' e l'aneddoto a Mattino Cinque - lifestyleblogit : Berlusconi, la 'bella ragazza' e l'aneddoto a Mattino Cinque - - ledicoladelsud : Berlusconi, la “bella ragazza” e l’aneddoto a Mattino Cinque -

Adnkronos

"Ma a questo che dorme sul posto di lavoro gliela mandiamo o no unalettera di licenziamento"... di lui narra la leggenda che temporibus illis, era il 2008, dovendo Silvionominare i ...... il perfetto fenotipo dell'emiliano industrioso, confidente con il potere e la vita. In una ... o me o Silvio, non ancora Caimano ma già sperimentato nel 1994 - 1995 e nel 2001 - 2006 ... Berlusconi, la "bella ragazza" e l'aneddoto a Mattino Cinque (Adnkronos) – Non manca la ‘storiella’, l’aneddoto di Silvio Berlusconi oggi ospite di Mattino 5 su Canale Cinque. Sollecitato dall’intervistatore, il leader di Forza Italia – tra temi seri come flat ..."Non è stato un agosto semplice per Impegno civico. Durante le ultime settimane c'è stato un momento di indecisione, qualcuno diceva 'molla tutto', qualcuno ha pensato di lasciar stare e non presentar ...