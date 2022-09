Ascoli, Leali ko: 'Ulna fratturata' (Di lunedì 5 settembre 2022) A seguito del contrasto di gioco, verificatosi sabato al Del Duca nel corso della partita di campionato Ascoli-Cittadella fra l’attaccante... Leggi su calciomercato (Di lunedì 5 settembre 2022) A seguito del contrasto di gioco, verificatosi sabato al Del Duca nel corso della partita di campionato-Cittadella fra l’attaccante...

