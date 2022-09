Al via la sesta edizione della Settimana Lucana, a Firenze. Tante eccellenze della cultura dal 10 al 17 Settembre? (Di lunedì 5 settembre 2022) L’edizione 2022 coinvolge diversi luoghi per sette giorni continuativi di musica, teatro, cinema, letteratura e la celebrazione delle eccellenze Lucane. L’organizzazione è dell’Associazione Lucana a Firenze, diretta da Antonella Di Noia e con Gianluca Rosucci come addetto stampa. I Musicamanovella hanno appena suonato allo Sponz Fest con Vinicio Capossela, artista con il quale esiste una lunga collaborazione, partendo dallo storico album Le canzoni della Cupa. Presentata da Giancarlo Passarella, la band si presenterà Sabato 10 Settembre al Caffè Letterario Le Murate, con la seguente line-up: Rocco Spagnoletta voce e chitarra; Dario Vista voce e basso; Antonio Gruosso fisarmonica e back vocal; Mimmo Gruosso tastiere; Renato Pezzano chitarre; Antonello Ruggiero ... Leggi su funweek (Di lunedì 5 settembre 2022) L’2022 coinvolge diversi luoghi per sette giorni continuativi di musica, teatro, cinema, letteratura e la celebrazione delleLucane. L’organizzazione è dell’Associazione, diretta da Antonella Di Noia e con Gianluca Rosucci come addetto stampa. I Musicamanovella hanno appena suonato allo Sponz Fest con Vinicio Capossela, artista con il quale esiste una lunga collaborazione, partendo dallo storico album Le canzoniCupa. Presentata da Giancarlo Passarella, la band si presenterà Sabato 10al Caffè Letterario Le Murate, con la seguente line-up: Rocco Spagnoletta voce e chitarra; Dario Vista voce e basso; Antonio Gruosso fisarmonica e back vocal; Mimmo Gruosso tastiere; Renato Pezzano chitarre; Antonello Ruggiero ...

