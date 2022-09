VIDEO / L’ex Inter Gnonto stupisce Leeds: “Dove hai imparato così bene l’inglese?” (Di domenica 4 settembre 2022) Wilfried Gnonto è sbarcato in Premier League nell’ultimo giorno di calciomercato: ecco come lo ha accolto Jesse Marsch, tecnico del Leeds United, che è rimasto stupito dalla sua conoscenza dell’inglese. Leggi su golssip (Di domenica 4 settembre 2022) Wilfriedè sbarcato in Premier League nell’ultimo giorno di calciomercato: ecco come lo ha accolto Jesse Marsch, tecnico delUnited, che è rimasto stupito dalla sua conoscenza del

RaiNews : La coraggiosa Elaha posta un video sui social per denunciare l'orrore in cui vive. Ex studentessa di medicina, forz… - La7tv : #lacorsaalvoto Blocco navale, l'ex Magistrato Nordio candidato con Fratelli d'Italia: 'Non è praticabile' - LauraCalosso : Il #gas alla Borsa di Amsterdam è oggi 17 volte più caro di un anno fa. #eni (partecipata dallo Stato) ha continuat… - IlCastiga : RT @Lantidiplomatic: ??Donetsk Verso le 18:45 ora locale l’esercito ucraino ha sparato almeno 6 colpi di calibro 155mm (NATO) sul pieno c… - Gigliom57 : RT @Lantidiplomatic: ??Donetsk Verso le 18:45 ora locale l’esercito ucraino ha sparato almeno 6 colpi di calibro 155mm (NATO) sul pieno c… -