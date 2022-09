Venezia 79, delude “Ti mangio il cuore” con Elodie: un gangster movie che sa di dèjà vu (Di domenica 4 settembre 2022) Se dopo una decina di minuti di Ti mangio il cuore, quando Francesco Patanè ed Elodie si scambiano sguardi arrapati davanti a un affollato sagrato vi sembra di scorgere uno spot di Dolce&Gabbana; e se dopo una ventina di minuti del medesimo film quando i medesimi attori finiscono avvinghiati in mezzo a spettacolari saline vi sembra di assistere ad un altro spot di Gabriele Muccino non più per la Regione Calabria ma per la regione Puglia, ecco sappiate che il senso di déjà vu è comune, anzi condiviso. Per carità. Nessuno discute la buona volontà di Pippo Mezzapesa, e ancor di più le ambizioni produttive di Indigo e Rai Cinema, ma di svolazzamenti alla Icaro nel cinema “di genere” italiano ne accadono ogni due per tre (certe peripezie dei Manetti Bros; tante derivazioni dall’albero Gomorra-Suburra, ecc…). Ti mangio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Se dopo una decina di minuti di Tiil, quando Francesco Patanè edsi scambiano sguardi arrapati davanti a un affollato sagrato vi sembra di scorgere uno spot di Dolce&Gabbana; e se dopo una ventina di minuti del medesimo film quando i medesimi attori finiscono avvinghiati in mezzo a spettacolari saline vi sembra di assistere ad un altro spot di Gabriele Muccino non più per la Regione Calabria ma per la regione Puglia, ecco sappiate che il senso di déjà vu è comune, anzi condiviso. Per carità. Nessuno discute la buona volontà di Pippo Mezzapesa, e ancor di più le ambizioni produttive di Indigo e Rai Cinema, ma di svolazzamenti alla Icaro nel cinema “di genere” italiano ne accadono ogni due per tre (certe peripezie dei Manetti Bros; tante derivazioni dall’albero Gomorra-Suburra, ecc…). Ti...

