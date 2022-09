US Open: Berrettini vince al quinto e vola ai quarti di finale (Di domenica 4 settembre 2022) Matteo Berrettini vince un braccio di ferro di quasi quattro ore contro Alejandro Davidovich-Fokina e conquista per la terza volta in carriera i quarti di finale dello US Open. Qui attende uno tra Casper Ruud e Corentin Moutet. Berrettini diesel parte lento ma inizia a ingranare nel secondo set Per la totalità del primo set e metà del secondo Berrettini è praticamente fermo in balia del tennis vivace ed energico di Davidovich-Fokina, che non è solo corsa e salti ma anche solidità e carattere. La sua gestione del primo set ne è la prova: solo un turno di battuta difeso ai vantaggi, nessuna palla break concessa e percentuali che solitamente appaiono nel tabellino di Matteo. Quest’ultimo invece è pesante, lento, rigido e a tratti nervoso, troppo impreciso al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Matteoun braccio di ferro di quasi quattro ore contro Alejandro Davidovich-Fokina e conquista per la terza volta in carriera ididello US. Qui attende uno tra Casper Ruud e Corentin Moutet.diesel parte lento ma inizia a ingranare nel secondo set Per la totalità del primo set e metà del secondoè praticamente fermo in balia del tennis vivace ed energico di Davidovich-Fokina, che non è solo corsa e salti ma anche solidità e carattere. La sua gestione del primo set ne è la prova: solo un turno di battuta difeso ai vantaggi, nessuna palla break concessa e percentuali che solitamente appaiono nel tabellino di Matteo. Quest’ultimo invece è pesante, lento, rigido e a tratti nervoso, troppo impreciso al ...

