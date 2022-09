Una Vita anticipazioni: Aurelio scopre tutto, pronto a ucciderla (Di domenica 4 settembre 2022) Aurelio Quesada é il perfido protagonista di Una Vita. Nelle prossime puntate scoprirà che Genoveva é incinta e non si darà pace. Aurelio Una Vita Direttanews 03 09 22Aurelio Quesada non sa chi ha sposato, ma sua moglie gli mostrerà di essere più perfida di lei. Chi la spunterà? Scopriamo insieme cosa accadrà ai protagonisti di Una Vita, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Genoveva Salmeron è stata da sempre la compagna innamoratissima di Felipe Alvarez Hermoso. Da quando la soap spagnola ha fatto il balzo in avanti di qualche tempo, l’avvocato è impazzito e Dori si sta occupando di lui. Nel frattempo la Salmeron non se la passerà per niente bene e scoprirà di essere incinta. La guerra tra lei e il marito continua ... Leggi su direttanews (Di domenica 4 settembre 2022)Quesada é il perfido protagonista di Una. Nelle prossime puntate scoprirà che Genoveva é incinta e non si darà pace.UnaDirettanews 03 09 22Quesada non sa chi ha sposato, ma sua moglie gli mostrerà di essere più perfida di lei. Chi la spunterà? Scopriamo insieme cosa accadrà ai protagonisti di Una, la soap spagnola che va in onda tutti i giorni su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con Beautiful. Genoveva Salmeron è stata da sempre la compagna innamoratissima di Felipe Alvarez Hermoso. Da quando la soap spagnola ha fatto il balzo in avanti di qualche tempo, l’avvocato è impazzito e Dori si sta occupando di lui. Nel frattempo la Salmeron non se la passerà per niente bene e scoprirà di essere incinta. La guerra tra lei e il marito continua ...

acmilan : Rossonere da una vita, accanto a noi per una partita speciale: abbiamo invitato Silvana e Antonella nell'ambito del… - emergency_ong : 'Per una vita vendiamo armi, prepariamo la guerra, poi quando scoppiano le guerre il pacifista viene messo sotto ac… - albertoangela : In Australia, una fitta rete di canali e billabong ospita il coccodrillo marino, un predatore che può raggiungere i… - ENG333BOT : RT @AroundTheGameIT: 'Se c’è una cosa che la vita ci ha insegnato è che esistono poche certezze: la morte, le tasse, l’insensata fiducia a… - TheMascs : @NavingNavi Ah ha fatto altro nella vita oltre a fare la fidanzata di Damiano? Almeno scopro una cosa nuova -