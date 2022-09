Tsunami Conte: 100 milioni per travolgere Milan e Inter (Di domenica 4 settembre 2022) Antonio Conte chiede rinforzi al Tottenham e arrivano 100 milioni che fanno tremare Inter e Milan nel prossimo calciomercato Al termine di questa sessione di calciomercato Antonio Conte non si… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 4 settembre 2022) Antoniochiede rinforzi al Tottenham e arrivano 100che fanno tremarenel prossimo calciomercato Al termine di questa sessione di calciomercato Antonionon si… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

InfinitoIsacco : RT @Mariaro84538838: @LueTommaso Meno male che Conte c è... Calenda e Renzi hanno fatto più danni loro che uno tsunami..x non parlare del v… - OrlandoB71 : @fattoquotidiano Conte ha regalato il Paese alla Meloni. Mo' beccati tutto lo tsunami che arriva. - Shamone87665062 : RT @Mariaro84538838: @LueTommaso Meno male che Conte c è... Calenda e Renzi hanno fatto più danni loro che uno tsunami..x non parlare del v… - Mariaro84538838 : @LueTommaso Meno male che Conte c è... Calenda e Renzi hanno fatto più danni loro che uno tsunami..x non parlare de… - aciappici : RT @CastellinoLuigi: @pietroraffa La scelta di Conte aveva un unico obiettivo,far prendere atto al governo dello Tsunami di difficoltà che… -