TRIESTINA-PORDENONE 0-2 | MISTER DI CARLO AL TERMINE DEL MATCH

"Abbiamo dimostrato personalità. Questi tre punti meritati ci danno sicuramente fiducia: li abbiamo conquistati contro un avversario forte, che ha avuto le sue occasioni, ma non abbiamo preso gol e anche questo è importante. Meritavano questa vittoria i nostri tifosi, che si sono fatti sentire per tutta la partita". Esordio ufficiale sulla panchina del PORDENONE con vittoria nel derby per MISTER Di CARLO, che ha commentato la bella prestazione dei suoi in conferenza stampa.

