Telefonata Von der Leyen-Zelensky, avanti con le sanzioni a Mosca (Di domenica 4 settembre 2022) ROMA – Telefonata tra la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen (foto) e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo rende noto su Twitter lo stesso Zelensky, affermando che “si è discusso dell’assegnazione della prossima tranche di aiuti macro finanziari dell’Ue il prima possibile” e si è sottolineato “la necessità di preparare l’ottavo pacchetto di sanzioni, compreso il divieto di rilasciare visti ai cittadini russi”. Per il presidente ucraino, nella Telefonata si sono coordinate ” le misure per limitare i profitti della Russia dalla vendita di petrolio e gas”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 4 settembre 2022) ROMA –tra la presidente della Commissione europea Ursula Von der(foto) e il presidente ucraino Volodymyr. Lo rende noto su Twitter lo stesso, affermando che “si è discusso dell’assegnazione della prossima tranche di aiuti macro finanziari dell’Ue il prima possibile” e si è sottolineato “la necessità di preparare l’ottavo pacchetto di, compreso il divieto di rilasciare visti ai cittadini russi”. Per il presidente ucraino, nellasi sono coordinate ” le misure per limitare i profitti della Russia dalla vendita di petrolio e gas”. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia_Ansa : Il Cremlino: 'Sta iniziando una grande tempesta globale derivante dalle azioni dell'Occidente'. Telefonata Von der… - Lopinionista : Telefonata Von der Leyen-Zelensky, avanti con le sanzioni a Mosca - Deiana_Luca9 : RT @Agenzia_Ansa: Il Cremlino: 'Sta iniziando una grande tempesta globale derivante dalle azioni dell'Occidente'. Telefonata Von der Leyen… - Flavr7 : RT @Agenzia_Ansa: Il Cremlino: 'Sta iniziando una grande tempesta globale derivante dalle azioni dell'Occidente'. Telefonata Von der Leyen… - plucaf : RT @byoblu: A una donna è stata negata la possibilità di visitare il padre in ospedale. Motivo: non è vaccinata. 12mila persone in corteo a… -