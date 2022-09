Serie C 2022/2023: il Crotone sbanca Messina, poker del Catanzaro sul Picerno (Di domenica 4 settembre 2022) Serata da incorniciare per le squadre calabresi impegnate nel girone C di Serie C 2022/2023. Hanno infatti cominciato la stagione nel migliore dei modi sia Catanzaro che Crotone. I pitagorici hanno espugnato lo Stadio San Filippo – Franco Scoglio travolgendo il Messina con un sonoro 4-2. Tutto facile anche per Iemmello e compagni, che hanno regolato il Picerno per 4-0 senza difficoltà. Messina-Crotone 2-4: Partita bloccata per i primi 25 minuti, che poi si accende all’improvviso. Al 26? Tribuzzi viene atterrato in area di rigore e si procura un penalty. Dagli 11 metri va Chiricò, il quale scivola al momento del tiro e spara la palla in curva. Il Messina ringrazia e pochi minuti dopo trova il vantaggio con Marino. Il ... Leggi su sportface (Di domenica 4 settembre 2022) Serata da incorniciare per le squadre calabresi impegnate nel girone C di. Hanno infatti cominciato la stagione nel migliore dei modi siache. I pitagorici hanno espugnato lo Stadio San Filippo – Franco Scoglio travolgendo ilcon un sonoro 4-2. Tutto facile anche per Iemmello e compagni, che hanno regolato ilper 4-0 senza difficoltà.2-4: Partita bloccata per i primi 25 minuti, che poi si accende all’improvviso. Al 26? Tribuzzi viene atterrato in area di rigore e si procura un penalty. Dagli 11 metri va Chiricò, il quale scivola al momento del tiro e spara la palla in curva. Ilringrazia e pochi minuti dopo trova il vantaggio con Marino. Il ...

