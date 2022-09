(Di domenica 4 settembre 2022) Serata da dimenticare per la, sconfitta per 4-0 sul campo dell’Udinese nel posticipo domenicale della quinta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. A rendere la serata per i giallorossi ancora peggiore, l’infortunio di Tammy, costretto a lasciare il campo al 77?. L’attaccante inglese ha provato a stringere i denti, mafine è stato costretto al cambio, lasciando il posto a Shomurodov. Gli esami effettuati subito dopo la partita hanno fatto chiarezza sul suo infortunio: si tratta di unspsinistra. Problema simile a quello che terrà a lungo ai box Zaniolo, ma è ancora presto per sbilanciarsi sui tempi di recupero di. SportFace.

sportface2016 : #Roma, brutte notizie per #Abraham: trauma contusivo alla spalla - IlCampioneDSQ : @GentileCarlo @alexiasslazio Madonna se lei è brutta cazzo mi sa che abbiamo sovvertito i canoni classici di bellez… - tist_xxxx : Ah che goduria Roma e romanisti sucate sta ceppa di cazzo godooooo brutte merde - _nooaaah3 : @parenellatasca e parte subito “associo roma a cose brutte ma non posso andarmeneee” - kryoeez : associo roma a cose brutte cit -

SPORTFACE.IT

Se avvengono tantissimecose fuori, vuol dire che manca la bellezza dell'anima dentro di noi. Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti diCapitale , ha ...Il giocatore dei Boston Celtics "E' dura ma lavorerò per tornare presto"notizie per Danilo Gallinari. L'infortunio subito in nazionale è più grave del previsto, come confermano i Boston Celtics in una nota. "Danilo Gallinari ha riportato la lacerazione del ... Roma, brutte notizie per Abraham: trauma contusivo alla spalla Roma, trauma contusivo alla spalla sinistra per Tammy Abraham. L'attaccante inglese ha lasciato il campo contro l'Udinese al minuto 77.Due errori di Karsdorp e Rui Patricio, oltre ad una prestazione molto al di sotto della sufficienza, condannano i giallorossi alla prima sconfitta in campionato ...