Riconoscete questa bimba ricciolina? Oggi è una stella del mondo del ballo: ecco di chi si tratta (Di domenica 4 settembre 2022) Avete capito chi è la bambina in foto? Si tratta di una ballerina molto amata dagli italiani, provate ad indovinare! La bimba in foto è una delle protagoniste del talent show più famoso d’Italia. Nata a Roma nel 2002, ha origini italo spagnole e fin da piccola la sua passione è il ballo. La bambina in foto, dunque è una ballerina di “Amici di Maria De Filippi” che non solo ha trionfato portando a casa la coppa come prima ballerina donna a vincere il talent, ma ha conquistato anche il cuore di un cantante molto apprezzato. Riconoscete questa bimba ricciolina? Oggi è una stella del mondo del ballo (Foto web)Nel talent, spesso ha affrontato temi delicati, come il bullismo (di cui la ... Leggi su kronic (Di domenica 4 settembre 2022) Avete capito chi è la bambina in foto? Sidi una ballerina molto amata dagli italiani, provate ad indovinare! Lain foto è una delle protagoniste del talent show più famoso d’Italia. Nata a Roma nel 2002, ha origini italo spagnole e fin da piccola la sua passione è il. La bambina in foto, dunque è una ballerina di “Amici di Maria De Filippi” che non solo ha trionfato portando a casa la coppa come prima ballerina donna a vincere il talent, ma ha conquistato anche il cuore di un cantante molto apprezzato.è unadeldel(Foto web)Nel talent, spesso ha affrontato temi delicati, come il bullismo (di cui la ...

meryHL13 : Ancora non sono li ma avrò questa maglia quindi se mi riconoscete venite pure a salutare - luxuryhl_ : mi riconoscete se metto questa domani - viviconcoerenza : RT @Gaiaf16: Mi dispiace questa avversione di Barù contro i jeru,vorrebbe che si chiudessero tutte le pagine e non vuole essere taggato da… - Gaiaf16 : Mi dispiace questa avversione di Barù contro i jeru,vorrebbe che si chiudessero tutte le pagine e non vuole essere… - mondodifantasia : in onore di questa giornata ho cambiato il layout dopo MESI mi riconoscete vero? #BackToHogwarts -