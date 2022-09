Precipita durante un'escursione: 14enne italiano muore in Svizzera (Di domenica 4 settembre 2022) Il giovane ha perso la vita scivolando per circa 100 metri nei pressi della capanna Scaletta, in Canton Ticino. Coinvolti anche altri due ragazzi, ora ricoverati in gravi condizioni Leggi su ilgiornale (Di domenica 4 settembre 2022) Il giovane ha perso la vita scivolando per circa 100 metri nei pressi della capanna Scaletta, in Canton Ticino. Coinvolti anche altri due ragazzi, ora ricoverati in gravi condizioni

