Nuove armi Usa a Taiwan. Cresce il confronto con la Cina (Di domenica 4 settembre 2022) La Cina ha minacciato pesanti ritorsioni davanti all’annuncio della vendita di armi americane a Taiwan per un valore di 1,1 miliardi di dollari. Le tensioni tra Washington e Pechino, e Taipei, non finisco, e lo status quo dell’isola continua a modificarsi. L’amministrazione Biden ha approvato un pacchetto di forniture militari che comprende 355 milioni di dollari per missili aria-mare Harpoon e 85 milioni di dollari per missili aria-aria Sidewinder, ha annunciato il dipartimento di Stato. Ma la parte più consistente della vendita riguarda il supporto logistico — valore 655 milioni di dollari — per il programma radar di sorveglianza di Taiwan, che fornisce avvisi di difesa aerea. I sistemi sono diventati più importanti in quanto la Cina ha intensificato le esercitazioni militari vicino a ... Leggi su formiche (Di domenica 4 settembre 2022) Laha minacciato pesanti ritorsioni davanti all’annuncio della vendita diamericane aper un valore di 1,1 miliardi di dollari. Le tensioni tra Washington e Pechino, e Taipei, non finisco, e lo status quo dell’isola continua a modificarsi. L’amministrazione Biden ha approvato un pacchetto di forniture militari che comprende 355 milioni di dollari per missili aria-mare Harpoon e 85 milioni di dollari per missili aria-aria Sidewinder, ha annunciato il dipartimento di Stato. Ma la parte più consistente della vendita riguarda il supporto logistico — valore 655 milioni di dollari — per il programma radar di sorveglianza di, che fornisce avvisi di difesa aerea. I sistemi sono diventati più importanti in quanto laha intensificato le esercitazioni militari vicino a ...

emergency_ong : #spesemilitari 'Dal 2019 al 2022 siamo passati da 21,5 miliardi a 25,8 miliardi. L'Italia si sta armando, stiamo co… - LucianoRuffaldi : @marcopalears Lo sa che con neanche il 5% delle spese mondiali per le armi si può comprare una casa per ogni abitan… - LetiziaQuintas : RT @emergency_ong: #spesemilitari 'Dal 2019 al 2022 siamo passati da 21,5 miliardi a 25,8 miliardi. L'Italia si sta armando, stiamo compran… - MaryWinner6 : RT @ebreieisraele: Condizionatori no, termosifoni no, uccidiamo anche il settore delle armi, l' #Italia perde un altro affare con le nuove… - apprentisorcier : @damiano1222 @HolyTemplars @ultimenotizie Servono a fare sì che non possa approvvigionarsi di componenti e tecnolog… -