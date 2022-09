Moviola Verona Sampdoria | l’episodio chiave del match

(Di domenica 4 settembre 2022)arbitraledelvalido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Paolo Valeri.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Commenta per primo Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ...0 SPEZIA 0 TORINO 0 UDINESE 0...... Irrati) 6 'Gara in controllo e non particolarmente difficile, non ci sono stati episodi da'... Empoli -1 - 1 Serra (Var: La Penna) 6 'Si porta a casa una buona sufficienza nel ritorno in ... Moviola Verona Atalanta: l’episodio chiave del match Gli episodi chiave della moviola del match tra Verona e Sampdoria, valido per la quinta giornata di Serie A 2022/23. Ad arbitrare la sfida tra gialloblù e blucerchiati è Valeri di Roma 2. Sampdoria Ne ...Allo stadio Bentegodi, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Verona e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Bentegodi, Verona e Sampdoria s ...