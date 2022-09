Mountain bike: in Val di Sole vince Titouan Carod. Schurter si aggiudica la Coppa del mondo, quinto Luca Braidot (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo lo short track Titouan Carod si dimostra l’uomo più in forma in Val di Sole: il transalpino si aggiudica anche la prova di Coppa del mondo di Mountain bike per il cross country, l’ultima tappa stagionale del massimo circuito internazionale. Il francese classe 1994 in terra italiana è riuscito a dettare un gran passo chiudendo in 1:22:02 e battendo il neo campione del mondo Nino Schurter di 35”. L’elvetico però, ad una settimana di distanza dall’oro di Les Gets, può gioire ancora: per lui c’è infatti l’ufficialità della conquista della Coppa. A completare il podio troviamo Jordan Sarrou e poi ancora un altro francese, con i cugini d’oltralpe che si sono esaltati sul fuoristrada tricolore, Victor ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) Dopo lo short tracksi dimostra l’uomo più in forma in Val di: il transalpino sianche la prova dideldiper il cross country, l’ultima tappa stagionale del massimo circuito internazionale. Il francese classe 1994 in terra italiana è riuscito a dettare un gran passo chiudendo in 1:22:02 e battendo il neo campione delNinodi 35”. L’elvetico però, ad una settimana di distanza dall’oro di Les Gets, può gioire ancora: per lui c’è infatti l’ufficialità della conquista della. A completare il podio troviamo Jordan Sarrou e poi ancora un altro francese, con i cugini d’oltralpe che si sono esaltati sul fuoristrada tricolore, Victor ...

