(Di domenica 4 settembre 2022) Undiper. Nel giorno del trionfo di Francesco Bagnaia e della Ducati, con il secondodi Enea Bastianini, l’alfiere delsi è ritagliato un ruolo da protagonista nel corso della gara di Misano, 14° round del Mondiale 2022 di. Ci ha provatoa prendersi la vetta nella prima parta della corsa, insidiando più volte Pecco, specialmente nell’ultimo settore della pista. Tuttavia, il piemontese ha fatto vedere grande lucidità in corsa e per lo spagnolo c’è stata comunque una conferma del suo feelingnte con la moto di Noale, considerando anche il piazzamento di Fabio Quartararo (5° con la Yamaha) e il sestodel compagno di squadra ...

IanHarvey725 : MotoGP #SanmarinoGP ?? Francesco Bagnaia 63 ???? ( 6 Ways) ?? Maverick Vinales 12 ???? ?? Enea Bastianini 23 ???? 4… - wildboyz27gp : RT @gponedotcom: Pecco ed Enea fanno una gara perfetta, separati sul traguardo da pochi centesimi. Maverick di nuovo sul podio con l'Aprili… - bi_loriana : RT @rtl1025: ??? Francesco #Bagnaia vince il #MisanoGP. Il pilota #Ducati vince in volata sul connazionale Enea #Bastianini. Terzo gradino d… - gponedotcom : Pecco ed Enea fanno una gara perfetta, separati sul traguardo da pochi centesimi. Maverick di nuovo sul podio con l… - monaco1927 : RT @rtl1025: ??? Francesco #Bagnaia vince il #MisanoGP. Il pilota #Ducati vince in volata sul connazionale Enea #Bastianini. Terzo gradino d… -

OA Sport

...3 Enea BASTIANINI ITA Ducati 1'32.014 0.115 4 Marco BEZZECCHI ITA Ducati 1'32.048 0.149 5... ore 14.10 VEDI ANCHE2022: classifica piloti e costruttoriSan Marino 2022, gli Orari ...Il momento positivo diViñales continua , lo spagnolo sta continuando a mostrare segnali di crescita e nelle prove libere di oggi è apparso tra i più competitivi. Il sesto tempo delle FP2 lo dimostra, cosi come il ... MotoGP, Maverick Vinales: "Un terzo posto di valore, la mia confidenza con l'Aprilia cresce" Quarta vittoria consecutiva per il pilota della Ducati, che accorcia ulteriormente le distanze dal francese (5°). Sul podio anche l'Aprilia di ...(Adnkronos) – Francesco ‘Pecco’ Bagnaia vince anche il Gp di San Marino, conquistando a Misano la quarta gara di fila nel Motomondiale MotoGp. Il portacolori della Ducati precede in volata per soli 34 ...